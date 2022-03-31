俄4月1日起只接受卢布支付天然气 若拒付合约将被终止

（早报讯）俄罗斯总统普京周四（3月31日）签署了一项法令，规定外国买家从4月1日起必须以卢布支付俄罗斯天然气。如果这些国家拒绝使用卢布付款，天然气供应合约将被停止。

路透社报道，普京当天在电视讲话中说：“这些国家为了购买俄天然气，必须在俄罗斯银行开设卢布账户，并从明天起以这些账户付费。”

普京说：“如果不支付这些款项，将被视为买方违约，并须承担所有后果。没有人向我们免费出售任何东西，我们也不打算做慈善，也就是说，现有的合同将被终止。”

欧洲约三分之一的天然气供应来自俄罗斯。普京在试图反击西方对其入侵乌克兰的全面制裁时，能源无疑是他最有力的杠杆。

俄罗斯2月24日入侵乌克兰后，卢布币值跌至历史低点，但普京执意要求卖家以卢布支付天然气的决定提振了卢布。

西方国家拒绝俄罗斯的这一举措，认为它违反了现有以欧元或美元进行支付的合同。法国经济部长说，法国和德国正在准备应对俄罗斯天然气供应可能中止的情况。这将使欧洲陷入全面的能源危机。

根据普京签署的一项命令，俄罗斯将制定一项机制，允许买家以外币转移到俄罗斯银行的一个特别账户，然后银行将兑换卢布给它们，以支付天然气的费用。

普京坚称，这一支付模式将允许俄罗斯加强其主权，也履行其对所有合同的义务。