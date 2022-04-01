韩国下周起聚会人数限制增至10人

韩国宣布，从下周起放宽防疫措施两周，将聚会人数限制增至10人。

据韩联社报道，韩国总理金富谦周五（4月1日）在中央政府首尔办公楼主持冠病疫情中央灾难安全对策本部会议时说，政府决定从下周起放宽防疫措施两周，私人聚会人员限制由八人增至10人，餐厅和咖啡店等场所营业时间从晚上11时延长至午夜12时。

这次防疫措施适用期为4月4日至17日。金富谦说，在听取社会各界呼声，参考总统职务交接委意见，经过深思熟虑后做出上述决定。

他还说，如果危重症患者和死亡病例能在两周内有所减少，医疗体制得以稳控，下一次调整时将大举放宽保持社交距离等防控措施。有分析认为，相应防控措施今后有望完全解除。

为响应韩国政府新防疫方针，仁川国际机场国际抵境大厅的运行体系从1日起恢复到疫情以前的状态。

仁川国际机场第一、第二航站楼国际抵境大厅的地方政府防疫询问处、入境旅客等候、分流点等防疫设施，以及冠病防控指示牌均拆除，同时也撤离防疫交通指引人员。公共交通无人售票机恢复使用。入境旅客疫苗接种查验点等部分设施仍保留。

韩国疾病管理厅中央防疫对策本部31日通报，从下月起不再指定“免隔离例外国家”，意味着从4月1日起，所有完成疫苗接种的海外入境者无需再进行居家隔离。