泽连斯基斥俄在布查杀戮 联合国要追责

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基指出，俄罗斯领导层应对基辅郊外布查的平民杀戮负责；联合国秘书长古特雷斯认为，至关重要的是开展独立调查。

据乌克兰检察长发布的数据，乌军周末从俄军手中夺回基辅控制权之后，基辅地区发现410具平民遗体，一些遗体散布在街道上。

法新社报道，泽连斯基誓言，乌克兰政府要调查俄罗斯在乌克兰的所有“罪行”，称他已经建立了一个“特殊机制”来开展调查工作。这个机制将纳入国内和国际专家。

泽连斯基在视讯讲话中说：“我希望俄罗斯联邦的所有领袖都能看到，军队是如何执行他们的命令的……手臂炸飞、后脑勺中子弹，他们必须共同承担责任。”

俄军“处决”平民画面惹怒

布查发现双手遭人反绑的死者遗体和万人坑，俄军“处决”平民的画面，令全球愤怒情绪升温。

基辅郊区布查的照片登上了世界许多媒体的头版头条。这些图片显示，布查街头到处都是尸体和烧毁的汽车。联合国秘书长古特雷斯4月3日发表声明说，“对所看到的照片深感震惊”，并呼吁有效追究责任。

联合国新闻中心引述秘书长办公室发表的声明说：“我对在乌克兰布查遇害的平民照片深感震惊。至关重要的是开展独立调查并由此进行有效问责。”

根据联合国人权高级专员办事处的数据，从2月24日俄罗斯对乌克兰发动战争到4月2日，乌克兰有1417个平民丧生，2038人受伤。其中有158名儿童死亡，258名儿童受伤。然而，实际数字可能要高得多。