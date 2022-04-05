克里姆林宫：西方指俄军队处决乌平民为捏造事实

（早报讯）克里姆林宫说，西方指责俄罗斯军队在乌克兰布查镇处决平民犯下战争罪是“可怕的捏造事实”，旨在诋毁俄军。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周二（4月5日）告诉媒体：“这只是一场精心策划的……但却是悲剧性的……表演。这是一个旨在诋毁俄罗斯军队的捏造事实。它不会起作用。”

自从俄罗斯军队从乌克兰首都基辅周围的城镇和村庄撤出后，乌克兰军队一直在向媒体展示据称是俄军杀害的平民遗体、摧毁房屋和烧毁汽车。西方国家说，死去的平民是战争罪的证据。路透社在布查镇（Bucha）看到了死尸，但无法独立核实谁对这些杀戮负责。

佩斯科夫说：“我们再次敦促国际社会从这种情绪化的看法中脱离出来，用你的头脑思考。比较一下事实，了解我们正在处理的是一个多么可怕的捏造行为。”

乌克兰称俄罗斯犯有种族灭绝罪，美国总统拜登周一指责俄罗斯总统普京犯有战争罪并要求进行审判。克里姆林宫回应说，拜登的言论是不可接受的。

俄罗斯将在布查处决平民的证据视为乌克兰及西方支持者的周期性伎俩，莫斯科称他们被歧视性的反俄妄想症所控制。俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰说，这些伪造证据是由西方公共关系公司和“被驯服的”非政府组织用巨额资金捏造的。他称，乌克兰军队已经准备好杀害自己的公民，以诋毁俄罗斯的声誉。

俄罗斯没有公布其主张的证据，但它说西方媒体对乌克兰战争的叙述过于片面，在很大程度上忽略了俄罗斯对北约东扩和迫害讲俄语的人的担忧。