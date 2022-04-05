欧盟国家两天内驱逐约150名俄外交官

（早报讯）意大利、西班牙和丹麦周二（4月5日）也加入了欧盟驱逐俄罗斯外交官的行列；过去48小时约有150人遭欧盟国家驱逐。

在国际社会谴责基辅附近的布查镇（Bucha）发生杀戮事件后，许多俄罗斯外交官因被指控从事间谍活动而被驱逐。在俄军撤出后，布查镇发现了几十具遗体。莫斯科否认了西方关于其部队应负责任的指责，认为这些图像是伪造的，或者这些平民是在他们撤出之后才死亡的。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周二告诉媒体，大规模驱逐其外交官是“短视之举”。“在这样一个空前困难的危机环境中缩小外交沟通的机会是一个短视的举动，这将使我们的沟通进一步复杂化。”他说，这将不可避免地促使俄罗斯采取报复性措施。

意大利外交部长迪马约说，在目前战事的背景下，30名俄罗斯外交官因“国家安全理由”被驱逐出境。数小时后，西班牙外长阿尔巴雷斯宣布驱逐“大约”25名俄罗斯外交官。他说：“我们看到俄军撤离后在布查镇屠杀平民、令人难以忍受的画面。这让我们深感愤怒。”

瑞典外交部说，基于进行“非法行动”，该国将驱逐三名俄罗斯外交官。丹麦宣布对被指控在其领土上从事间谍活动的15名俄罗斯“情报人员”采取类似行动，并说这是不可接受的。丹麦政府还谴责在布查镇发生的“俄罗斯暴行”，并说“对平民的蓄意攻击是一种战争罪”。

法国和德国也采取了类似的行动，前者在周一驱逐了35名俄罗斯外交官，后者的官员说有40名外交官被送回国。同样在周一，立陶宛说它正在驱逐俄罗斯大使。

根据法新社的统计，自俄罗斯入侵乌克兰以来，欧盟国家现在已经驱逐了约260名俄罗斯外交官。俄罗斯3月29日说，它正在驱逐来自拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚的10名外交官，以示报复。