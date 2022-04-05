北约秘书长：俄或几周内向乌顿巴斯地区发动新攻势

（早报讯）北约秘书长斯托尔滕贝格周二（4月5日）说，俄罗斯很可能在未来几周内在乌克兰东部的顿巴斯地区发动新的攻势，并说盟国有时间帮助乌克兰军队做好准备。

斯托尔滕贝格在新闻发布会上说，俄罗斯正在计划一场“非常集中”的攻势。北约外长周三将聚集在布鲁塞尔讨论为乌克兰提供更多财政、军事和人道主义支持。

斯托尔滕贝格说：“我们现在看到（俄罗斯）军队从基辅大幅转移，以重新集结、重新武装和重新补给，并将其重点转移到东部。”他说，在未来几周，预计俄罗斯将在乌克兰东部和南部进一步推进，试图拿下整个顿巴斯，并为被占领的克里米亚建立一座陆桥。

斯托尔滕贝格的评论似乎证实了莫斯科在3月下旬宣布重新关注“彻底解放顿巴斯”。这个工业区自2014年以来部分处于俄罗斯支持的分离主义分子控制之下。

斯托尔滕贝格说，这将是俄罗斯2月24日入侵的一个新的关键阶段，克里姆林宫称之为“特别军事行动”。他说，俄罗斯军队的重新定位将需要一些时间，可能是数周的时间。他指出，在这段时间，北约盟友提供支持是“极其重要的”。

斯托尔滕贝格说，北约外长周三和周四将讨论如何向乌克兰运送更多反坦克武器、弹药和医疗用品。乌克兰外长库列巴预计将出席在布鲁塞尔举行的为期两天的部分会议。