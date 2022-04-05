欧盟拟禁俄煤炭进口 商讨出台一揽子制裁举措

（早报讯）据知情人士透露，欧洲联盟正计划提议强制性逐步停止从俄罗斯进口煤炭，并且考虑禁俄卡车和船只进入欧盟。

欧盟要求俄军在乌克兰犯下战争罪的报道作直接回应，欧盟打算把煤炭等项目纳入到一揽子行动当中，其目的是加强现有措施的力度，填补漏洞，已经安排本周由欧盟国家大使就此进行辩论。知情人士说，禁令的详情和时间仍在讨论中。

彭博社报道，早前反对禁俄能源的德国准备考虑煤炭禁令，一位了解讨论情况的德国官员说，德国正在与欧盟商讨措施的时间。

向欧洲西北部交付的一年期煤炭期货一度跃升7.9%，至每吨205美元（278.12新元）。俄罗斯供应欧洲约一半的动力煤，用于发电。

知情人士称，尽管欧盟面临着向俄罗斯进一步施压的巨大压力，但欧盟当前不计划针对俄石油或天然气实施制裁。其中一位知情人士称，欧盟国家对于接下来的举措分化严重，一些国家政府继续在推动欧盟方面本周至少要向外界发出信号，说明欧盟正在考虑减少俄石油进口。

一揽子措施和煤炭进口禁令需要欧盟27个成员国的一致同意。

按照此份方案，欧盟致力于扩大国防和其他关键行业技术的出口管制，同时限制出售液化天然气设备。委员会也提议把另外几十名个人和实体纳入制裁名单中，包括例如俄罗斯外贸银行（VTB Bank PJSC）在内的银行，该行已剔除出环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统，但是尚未受到全面制裁。