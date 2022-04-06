亚行预测菲律宾今年经济增长达6%

（早报讯）亚洲开发银行周三（4月6日）发布的一份报告显示，随着防疫限制放宽推动国内投资和提高消费，预测菲律宾今年的经济增长将达到6%，2023年将进一步增长6.3%。

新华社报道，亚洲开发银行（ADB，亚行）发布《2022年亚洲发展展望》指，菲律宾政府上个月宣布开放经济的措施、取消流动限制、扩大冠病接种率和放松国际旅游限制，将重振该国的服务领域。

亚行的菲律宾行长博德说：“几乎所有指标都表明菲律宾今年和2023年将实现更高的增长，除非地缘政治紧张局势等外部因素的影响，可能会抑制全球增长。”