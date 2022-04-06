俄驻罗马尼亚大使馆遭汽车冲撞起火 引发外交口水战

（早报讯）一辆汽车撞上了位于罗马尼亚首都布加勒斯特的俄驻罗大使馆围栏并起火，司机则当场自焚死亡。俄驻罗马尼亚大使称，大使馆大门被撞击事件可以被称作“事实上的恐怖袭击”，但罗马尼亚外交部谴责俄大使馆将事件政治化。

彭博社报道，罗马尼亚检察官斯泰库周三（4月6日）说，初步调查数据显示，一名身份不明男子在撞上大使馆大门后，自焚身亡。调查发现，该车辆载有易燃物品。斯泰库说：“目前没有具体因素指向恐怖袭击。”

俄军日前从乌克兰首都基辅周边撤走后，乌方称在当地多座城镇发现至少410具平民尸体，暴行引起全球公愤。

俄罗斯大使馆将这次撞车事件与针对克里姆林宫的“反俄情绪”联系起来。大使馆说：“不管这个人的个人动机是什么，毫无疑问，他是在与布查镇蓄意挑衅相关反俄情绪爆发的影响下作出这一举动。”

罗马尼亚外交部谴责俄大使馆将事件政治化，并重申政府对俄罗斯军队在乌克兰犯下罪行的指控。该外交部在一份声明中说：“无论如何，以任何方式对这起不幸事件下定论都是仓促和不恰当的。”

俄媒称，这起事件发生正值俄罗两国关系紧张之际。周二（4月5日），罗方宣布驱逐10名俄外交官。俄外交部说，对于罗马尼亚的决定，俄方将予以相应的回应措施。