美财长：应将俄逐出二十国集团

（早报讯）美国财政部长耶伦说，应将俄罗斯逐出二十国集团（G20），如果俄罗斯官员出现，美国将抵制“一些G20会议”。

耶伦周三（4月6日）在美国众议院金融服务委员会的一次听证会上发表上述言论。

耶伦告诉立法者，俄罗斯入侵乌克兰和在布查镇（Bucha）杀害平民的行为“应受到谴责，是对基于规则的全球秩序不可接受的冒犯，并将在乌克兰和其他地区产生巨大的经济影响”。

近几个月来，美国和其主要盟友更加重视工业民主国家组成的七国集团（G7），它们的利益更加一致，利用G7会议协调对俄罗斯在乌克兰战争的反应。

耶伦说，拜登政府想要将俄罗斯驱挤出主要国际机构，但承认鉴于国际货币基金组织的规则，不太可能将俄罗斯逐出该组织。她在回应一道问题时说：“总统拜登已经明确说明，而我也非常同意他的说法，即俄罗斯在任何金融机构都不能照常运作。他要求将俄罗斯从G20中剔除，我也已经向我在印度尼西亚的同事明确说明，如果俄罗斯人在那里，我们将不会参加一些会议。”

印尼今年担任G20主席国，该国将在7月主办一次金融会议，并在11月主办一次领导人峰会。

美国财政部发言人后来说，耶伦指的是4月20日在华盛顿举行的国际货币基金组织和世界银行春季会议期间的G20财长和央行行长会议，以及相关的副手会议。4月的金融会议将以现场和线上方式举行，俄罗斯的参与目前还不清楚。

俄罗斯说，总统普京打算参加今年在峇厘岛举行的G20峰会，并得到了中国的支持，希望留在该集团。