联大将就暂停俄成员资格进行表决

（早报讯）联合国大会将于周四（4月7日），就是否暂停俄罗斯在联合国人权理事会资格进行表决。

不计弃权票，联合国193个成员国只要有三分之二投赞成票，即可通过上述决议。西方外交官相信，他们已获得足够的支持通过此项决议。

美国驻联合国大使格林菲尔德说：“重要的是要（对俄罗斯）说‘我们不会允许你继续这样不受惩罚地行事，假装你尊重人权’。”

根据路透社看到的一份说明，俄罗斯已警告各国，投赞成票或弃权票将被视为一种“不友好的举动”，可能影响与俄的双边关系。

自俄罗斯于2月24日入侵乌克兰以来，联大已通过两项谴责俄罗斯的决议，分别有141票和140票赞成。莫斯科声称正在进行一项“特别行动”，以使乌克兰非军事化。乌克兰指责俄军在布查镇杀害数百名平民后，美国宣布将寻求暂停俄罗斯的成员资格。

俄罗斯否认在乌克兰袭击平民。俄罗斯驻联合国大使内本齐亚周二说，在布查被俄罗斯控制期间，“没有一个平民遭受任何形式的暴力”。

俄罗斯在总部设在日内瓦的人权理事会的任期为三年，今年是第二年。该理事会不能做出具有法律约束力的决定，但它的决定发出了重要的政治信息，而且它可以授权进行调查。

上个月，人权理事会对俄罗斯发动袭击以来在乌克兰境内侵犯权利的指控，包括可能的战争罪，展开了调查。