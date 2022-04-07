奥地利驱逐四名俄罗斯外交官

（早报讯）奥地利外交部长沙伦贝格的女发言人周四（4月7日）说，奥地利将驱逐四名俄罗斯外交官。

沙伦贝格的女发言人在一份简短的声明中说：“这四人的行为与他们的外交身份不相符。”她没有对此详细说明，但这句话通常用来指间谍活动。

与法国、意大利和德国等欧盟国家不同，沙伦贝格的女发言人并没有说此举是因为俄罗斯入侵乌克兰。她说，在俄罗斯大使馆工作的三名外交官和一名驻萨尔茨堡的外交官必须在下周二之前离开奥地利。

其他一些欧盟国家，如瑞典、丹麦、希腊和罗马尼亚也在本周宣布因乌克兰战争而驱逐俄罗斯外交官。此前，有图像显示，乌克兰布查镇街道散落着平民的遗体，引起国际社会的愤怒。

虽然一些欧盟国家已经驱逐了几十名俄罗斯外交官，但奥地利只宣布，驻该国的俄罗斯外交官中有一小部分为“不受欢迎的人”。

欧洲安全与合作组织，以及国际原子能机构和联合国毒品和犯罪问题办公室等多个联合国机构的总部都设在维也纳。因此，包括俄罗斯在内的较大国家在维也纳有三名大使，即一名驻奥地利大使，以及各一名驻联合国机构与欧安组织的大使。

奥地利外交部列出了在俄罗斯大使馆工作的65名外交官。这不包括在维也纳的联合国代表团，以及欧安组织代表团的其他几十人。