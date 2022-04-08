美参议院全票通过法案 取消俄正常贸易关系地位

（早报讯）美国国会参议院全票通过一份法案，剥夺俄罗斯和白罗斯的正常贸易关系地位。得到白宫支持的这份法案将交付众议院表决，预计于周四（4月7日）晚些时候投票表决。

彭博社报道，这份贸易立法周四在参议院以罕见的100对0的投票结果获得通过，将俄罗斯和白罗斯置于跟朝鲜和古巴等国同等待遇，进一步加大美国及其盟国因普京政府对乌克兰发动战争而实施的经济制裁。该法案允许美国对来自俄罗斯和白罗斯的商品加征高额关税。

根据该法案，钢铁关税可能从0%提高到20%。根据一位参议院民主党幕僚，胶合板可能面临50%的关税，一些反应引擎可能征收35%的进口税。

参议院多数党领袖舒默周四上午在参议院全会上说：“没有哪个国家可以在军队犯下战争罪行的情况下享受与美国的自由贸易地位。”

美国总统拜登上个月已经禁止进口一系列标志性俄罗斯产品，包括石油、天然气、伏特加、海鲜和工业钻石。

众议院在3月早些时候以压倒性多数通过了相关贸易措施，但参议院的修订意味着该法案需要重新回到众议院进行再次投票。

除八名共和党议员外，所有众议员上次都投票支持中止与俄罗斯和白罗斯的正常贸易关系。

截至3月中旬，在世界贸易组织的164个成员中，有四分之一（合计占全球GDP的58%）准备停止俄罗斯的最惠国待遇。它们包括欧盟27个成员、英国、加拿大、日本、韩国和澳大利亚。