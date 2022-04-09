德国今年或停止从俄罗斯进口石油

（早报讯）德国今年可能停止从俄罗斯进口石油。这表明，在俄罗斯入侵乌克兰后，德国这个欧洲最大经济体迫切需要摆脱对俄罗斯能源的依赖。

路透社报道，德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）周五（4月8日）在回答记者的提问时作出上述答复。记者问他，欧盟国家向俄罗斯支付数十亿欧元购买化石燃料，他是否感到羞耻。

朔尔茨在伦敦与英国首相约翰逊举行的新闻发布会上说：“我们正在积极努力，争取摆脱对（俄罗斯）石油的依赖，我们认为今年将能够做到这一点。”

欧盟本周批准了对俄罗斯的新制裁，包括从8月开始禁止进口俄煤炭。在俄罗斯2月24日入侵邻国乌克兰之后，德国加大了减少从俄罗斯进口能源的力度。

俄罗斯石油现在占德国进口的25%，低于入侵前的35%，俄天然气进口占比也从55%降至40%。俄罗斯硬煤进口占比从入侵前的50%下降到25%。

停止从俄罗斯进口天然气对德国来说较为困难，在德国第一季度天然气进口中，俄罗斯天然气占40%。德国希望到今年夏天将俄罗斯天然气的占比削减到24%。但这个欧洲最大的经济体可能要到2024年夏天才能结束对俄罗斯天然气的依赖。

朔尔茨说：“正如你可以想象的那样，这并不容易，因为需要首先建设基础设施。因此，需要建设通往德国北部的管道，再气化港口，使诸如液化天然气船等渠道可以向德国的天然气电网供气。”