经济学家：加息速度不会减缓

（早报讯）美国联邦储备局预料会在今年5月和6月连续两次加息0.5个百分点，以应对失控的通胀。此外，美国经济明年出现衰退的可能性机率高达40％。

路透社在对市场经济学家进行的调查时，搜集到上述的反应。他们在本月4日至8日对100多名经济学家进行了最新调查预测。

该调查结果也显示，美国失业率已接近历史新低点，而通货膨胀率却又达到40年来的最高水平，在全球大宗商品价格持续飙升之际，大多数分析师都认为，联储局有必要迅速采取行动以控制不断攀高的价格。

该调查搜集到的共识是，今年联储局将加息两次，每次加息半个百分点。在今年6月会议时，联邦基金利率将已升至1.25％至1.50％。

在参与调查的102位经济学家当中，85位预测今年5月份会加息50个基点；56位认为联储局也会在接下来的6月再跟进50个基点。

ING首席国际经济学家奈特利（James Knightley）说：“可以看出官方评论已经开始转变，再加上整个通胀压力显而易见，我们认为联储局会在5月、6月和7月的政策会议上加息0.5个百分点。”

目前市场预计联邦基金利率将在今年底达到2％至2.25％，比上个月进行的一项民意调查预测的中值高出50个基点。

当整个经济体已经多年习惯处于非常低的借贷成本时，利率以如此快速的步伐上升对经济将有一定风险。

奈特利说：“联储局似乎觉得有必要‘迎头赶上’，以重新控制通胀。但快速加息的决定会加大政策失误的可能性，也可能将经济推向低谷、推向衰退。”

在答复针对经济衰退问题时，受访者认为美国在未来一年陷入衰退的可能性是25％，在未来两年内出现衰退的可能性则达40％，而且债券市场已经显示出衰退担忧的迹象。

这也解释了为什么接受调查的分析师相信，在经济出现衰退的大环境下，联储局明年加息步伐预料会放缓至仅50个基点，而联邦基金利率到明年底会是在2.50％至2.75％之间。一些经济学家甚至预测，联储局最快会在明年第四季度开始降息。

尽管各方都认为联储局会采取积极收紧政策，但是通胀至少要等到2024年才会降到联储局的2％的目标。

以消费者物价指数（CPI）来说，市场都预测上个季度这个指标已经达到7.9％的峰值，今年平均数是6.8％，较上个月调查的6.1％还要高。

市场也预计明年失业率平均为3.5％，这个数字相信会一直保持至2024年。这个数字大致符合联储局的乐观看法，但是与受访者对经济衰退的担忧却不一致。

该调查也显示，分析师的经济增长预测已经全面下调；预计今年和明年的经济将分别增长3.3％和2.2％，比上个月调查预测的3.6％和2.4％来得低。