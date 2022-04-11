未能支付利息 俄铁路公司被裁定违约

（早报讯）俄罗斯铁路公司（Russian Railways JSC）今年3月未能支付一笔利息，被裁定违约。这是自俄罗斯受到广泛金融制裁以来的首次违约。

彭博社报道，信用衍生品决定委员会周一（4月11日）宣布，俄罗斯铁路公司在一张3月14日到期息票的10天宽限期内仍未能支付利息给投资者后，出现了信用违约。

俄罗斯铁路公司是一家俄罗斯国有企业，负责管理基础设施，运营货运和旅客列车服务。为公司债务违约提供保险的合同将启动，并支付利息给债券持有人。

投资者正在关注俄罗斯的主权债券是否会违约。据报道，俄罗斯财政部上周指外国银行拒绝处理其以卢布支付的欧洲债券息票，这批欧洲债券利息款价值高达6亿4920万美元（约8亿8000万新元）。

财政部说：“为了履行俄罗斯联邦的国家债务义务，财政部被迫通过一家俄罗斯金融机构来进行必要的支付。”财政部没有说明卢布付款是否被接受，但强调“认为已完全履行自身义务”。

如果发生这种情况，这将是俄罗斯一个多世纪以来的首次外部违约。上述两项票据的息票支付都有30天的宽限期。

克里姆林宫周一重申，俄罗斯有足够的资源来支付其债务，没有合理理由违约。克里姆林宫发言人佩斯科夫说：“只能是技术性的、人为的违约。”