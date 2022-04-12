普京会见奥地利总理 未公开会谈内容

（早报讯）俄罗斯总统普京周一（4月11日）与到访的奥地利总理内哈默举行会晤，就乌克兰局势交换了意见。

此次会谈在莫斯科郊外新奥加廖沃俄总统官邸以闭门形式举行。俄总统新闻秘书佩斯科夫当晚对媒体说，双方会晤已经结束，但并未透露会谈的细节。他解释道，闭门会晤由奥地利倡议，也无计划发布会晤图像和媒体声明。佩斯科夫对俄媒说，他还不能就这次会谈内容发表任何意见，“按照最近的标准，此次会谈时间很短”。

这是内哈默去年年底出任奥地利总理后，俄奥领导人的首次面对面接触。内哈默也是俄方在乌克兰开展特别军事行动以来首位访俄并与普京会晤的欧盟国家领导人。

内哈默在结束与普京会晤后对媒体说，会谈坦诚、直接而艰难，双方各自立场强硬。奥地利媒体援引内哈默的媒体声明报道称，这不是一次“友好访问”。内哈默在会谈中呼吁必须结束战争，因为战争没有赢家。他向普京转达了乌克兰总统泽连斯基希望与普京进行直接会谈的信息。双方还就建立人道主义走廊交换了意见。内哈默强调，只要乌克兰还有民众死亡，（西方）制裁就将继续并会更加严厉。

内哈默计划与欧洲伙伴讨论本次会谈情况并协商下一步措施。

内哈默10日在接受媒体采访时说，他主动提出访问俄罗斯，以促进俄乌展开对话并停火。他已就此次莫斯科之行与欧盟委员会主席冯德莱恩、德国总理朔尔茨和土耳其总统埃尔多安进行了磋商。在访问俄罗斯前，内哈默9日访问乌克兰首都基辅，并与泽连斯基举行了会晤。