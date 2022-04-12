欧盟未能就对俄石油禁运达成一致

（早报讯）欧盟成员国外交部长周一（4月11日）在卢森堡召开会议，就对俄能源禁运展开进一步磋商，但并未就对俄石油禁运达成一致。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利会后称，石油将可能是欧盟下一步对俄制裁的领域之一，但欧盟成员国之间仍然在对俄石油禁运问题上存在分歧，当天的欧盟外长会并未就对俄石油禁运达成一致。

此前，欧盟8日批准通过包括煤炭禁令在内的第五轮对俄制裁措施。这是俄罗斯对乌克兰发起军事行动以来，欧盟首次针对俄罗斯能源实施制裁。

有分析指出，与石油和天然气相比，煤炭是欧盟最容易切断的俄欧能源贸易。欧盟每天向俄罗斯支付2000万美元（约2730万新元）用于购买煤炭，但在购买石油和天然气方面却需要支付8.5亿美元。

欧盟所需25%的石油和40%的天然气依赖从俄罗斯进口。外界普遍认为，在是否将石油和天然气纳入对俄制裁问题上，德国的态度至关重要。截至目前，对俄能源高度依赖的德国一直对此表示反对。

另据“今日俄罗斯”报道，匈牙利外长西雅尔多11日说，已经准备好用卢布购买俄罗斯天然气。他说，使用卖方的官方货币并不违反欧盟的制裁。

西雅尔多在新闻发布会上说，“对于用卢布付款，我们有一个不违反任何制裁的解决方案，同时保证了匈牙利的天然气供应。”他指出，2021年9月，匈牙利能源企业MVM的子公司与俄罗斯天然气工业股份公司签订的合同中，包括了使用非欧元货币支付的选项。

对于欧盟敦促成员国使用欧元或美元购买俄天然气的要求，西雅尔多强调，匈牙利的石油和天然气非常依赖俄罗斯，匈牙利反对这种联合一致的支付方式，认为这个问题应由每个国家单独决定。