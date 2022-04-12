普京：与乌和谈进入“死胡同”

（早报讯）俄罗斯总统普京说，与乌克兰的和谈进入了“死胡同”，将继续在乌的军事行动。这是自上个月以来，普京首次对俄罗斯在乌克兰的战争进行公开评论。

综合彭博社和《华尔街日报》报道，普京周二（4月12日）在与白俄罗斯总统卢卡申科访问俄罗斯的一个航空发射场时说，在乌克兰首都基辅郊外的布查镇发生了“虚假挑衅事件”后，谈判就陷入了僵局。

乌克兰官员上周指称，在俄罗斯军队从基辅一带撤退后，在当地共发现数百具平民的尸体。不过，相关指控遭到普京的否认，并称那些所谓在乌克兰首都基辅附近布查镇拍下的尸体照片和录像都是假的。

普京称，乌克兰谈判人员偏离了伊斯坦布尔达成的协议，“我们又回到了死胡同”，在根本问题上的分歧已经为在谈判轨道上达成最终协议造成了困难。

俄乌两国在3月29日在伊斯坦布尔举行的最后一次面对面会议之后，双方通过视讯继续对话。本周没有公开确认将举行会谈。

乌克兰提出保持中立地位以及获得国际安全的保障，但双方并未向停火迈进。乌克兰首席谈判代表波多利亚克说，“谈判极其艰难。俄罗斯坚持其对谈判进程施加公众压力的传统策略”。

普京则说，若没有达成和平协议，俄国将“继续进行军事行动，直到最终完成行动开始就设下的任务。”

普京称，俄罗斯经济经受到西方的制裁，并提到了卢布汇率的回升。但他坦言，物流和支付系统仍然是一个弱点，而西方的制裁在长期来看可能造成更大的冲击。

俄罗斯政府预计，今年经济收缩幅度将高达10%，是20多年来最严重的一次。