五角大楼：中俄继续开发和部署可打击美国卫星的武器

（早报讯）美国五角大楼的情报部门周二（4月12日）发布报告，称中国和俄罗斯还在继续开发和部署可打击美国卫星的武器，尽管他们自己也增加了太空的情报、监视和侦察力量。

彭博社报道，虽然美国国防情报局这份最新报告主要是基于新闻报道以及中俄官员的表态，但它仍是一份可发挥作用的威胁简报，有助支持美国国防部2023财年拟议国防预算中的重大投资项目，尤其是对太空部队和太空司令部的拨款。

根据该报告，中国拥有多种不同功率的地基激光武器，用于干扰、削弱或破坏卫星，目前已有一定能力使用激光系统破坏卫星传感器；到了2020年代中后期，中国可能部署更高功率的系统，甚至会威胁非光学卫星的结构。

根据报告，截至今年1月份，中国的卫星队伍拥有超过250颗卫星，“数量仅次于美国，自2018年以来中国在轨卫星数量几乎增加了一倍”。报道称，中国人民解放军“拥有并运营着全球大约一半的情监侦系统，其中多数可以支持监视、跟踪和瞄准全球范围内的美军和盟军，尤其是印太地区。这些卫星还使解放军能够监控潜在的地区闪爆点，包括朝鲜半岛、台湾、印度洋和南中国海。”

另外，美国国防情报局指出，俄罗斯认为美国对太空的依赖是美国的“致命弱点”，并指俄罗斯“正在研究反太空武器，以中和或对抗美国的天基力量”，并可能会在2020年代中后期“部署对卫星更具破坏性的激光武器”。