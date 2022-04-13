耶伦：美和盟国对破坏俄制裁国家不会无动于衷

（早报讯）美国财政部长耶伦警告，那些通过不谴责俄罗斯对乌克兰发动战争，从中寻求利益的国家是“短视”的，并指如果它们影响西方制裁，将面临后果。

路透社报道，耶伦周三（4月13日）为大西洋理事会智库主办的一次活动发表讲话时说，美国及合作伙伴对破坏他们就俄罗斯入侵乌克兰的全面制裁行动“不会无动于衷”。

耶伦说，俄罗斯和乌克兰之间的战争重新塑造了世界经济前景。拜登政府坚决要让俄罗斯为可怕和违反国际法的行为负责。她说：“请放心，在普京结束令人发指的战争之前，拜登政府将与我们的伙伴合作，继续把俄罗斯推向经济、金融和战略孤立。”

耶伦说，俄罗斯的入侵促使许多国家和公司采取统一立场，与莫斯科建立了严格的商业往来。但是，一些国家仍然“犹豫不决，也许看到了通过保持与俄罗斯的关系，填补其他国家留下的空白而获得的机会。”耶伦没有点名任何国家。

她批评：“这种动机是短视的。这牵涉到国际秩序的未来，包括和平安全与经济繁荣。要弄清楚的是，统一联盟不会对破坏我们所实施制裁行动的一方无动于衷。”

在耶伦发表上述言论之际，美国总统拜登对印度总统莫迪指出，该国从俄罗斯购买更多石油的举动并不符合印度利益，且阻碍美国对乌克兰战事所作出的回应。