普京：俄罗斯愿与所有伙伴就北极项目开展合作

（早报讯）俄罗斯总统普京说，北极不是地缘政治倾轧之地，而是对话合作之域。俄罗斯愿与所有感兴趣的伙伴在北极地区开展合作并提供优惠条件。

据克里姆林宫网站消息，普京周三（4月13日）出席俄北极地区发展问题视频会议时说，解决北极地区的社会、经济、基础设施建设以及投资问题一直是俄罗斯的优先任务。目前受制裁影响，北极地区的物流运输遭遇困难，但俄罗斯拥有所有资源和潜力，会尽快找到替代解决方案。相关部门应保障北极地区的物流运输顺畅，商品充足。

普京指出，应扩大北极地区投资，保障该地区进一步发展，创造就业机会，保障居民生活水平。政府将加大对北极地区投资项目的扶持力度，包括融资方案、应用技术、材料、建筑设备和配件供应等。

普京说，“北纬线”铁路项目应当于今年开工，铁路的开通将有助于减轻贝阿铁路和跨西伯利亚铁路的运输压力。作为国际科学协作的优质平台之一，“北极”号破冰科考船应尽快完成测试并于今秋正式投入使用。

普京针对北部海上航线的开发，为该地区工业企业提供北极港口和码头、船舶和航行设备，以及当地生态和环境保护等听取了汇报。

普京强调，一些西方国家拒绝与俄开展正常合作，包括俄能源资源，已使数百万欧洲民众深受打击，并引发能源危机，也影响到美国。这些国家在经历严重的通货膨胀。俄罗斯当然也面临一些问题，但会从中寻求新机遇和新方案。俄将增加油气、煤炭等产品的国内消费，促进原材料深加工，并增加对世界其他地区的能源供应。

他说，虽然面临各种外部限制和制裁压力，北极地区的项目计划不应因制裁搁置，而应加快进程。

普京称，北极地区不是实施地缘政治阴谋的场地，而是进行对话、实现稳定和开展建设性合作的区域。俄罗斯为本国和外国企业为当地可持续发展合作提供了优惠条件。俄罗斯愿与所有感兴趣的伙伴在北极当前和未来的计划和项目框架内开展合作。