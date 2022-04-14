芬兰数周内决定是否申请加入北约

（早报讯）芬兰总理马林周三（4月13日）说，芬兰将在数周内决定是否申请加入北约。

她说，芬兰政府会就加入北约一事进行分析，但自俄乌冲突爆发以来，“一切都改变了”。

她还说，“北约成员国和北约伙伴国之间的区别非常明显。除了《北大西洋公约》第五条，我们没有可获得安全保障的其他办法。”

《北大西洋公约》第五条即北约的集体防御条款，一旦确认有北约成员国受到攻击，其他成员国会做出反应。芬兰及其邻国瑞典一直是北约的伙伴国，但不是成员国。

芬兰和瑞典过往一直回避加入北约，部分原因是为了避免激怒俄罗斯。此前，芬兰和瑞典两国均认为，不要在俄乌冲突中公开“选边站”是保持和平的最好办法。

瑞典首相安德松曾表示，瑞典加入北约有利有弊，但最明显的优点就是能根据《北大西洋公约》第五条获得安全保障。

申请加入北约必须获得北约全部30个会员国同意，这个程序可能会耗费四个月到一年时间。本月初，北约秘书长斯托尔滕贝格说，欢迎瑞典和芬兰申请加入北约。

对此，俄总统新闻秘书佩斯科夫回应称，“俄方多次表示，北约是一个用来对抗的组织，其扩张无益于欧洲稳定。”

佩斯科夫强调，如果瑞典和芬兰加入北约，打破与俄罗斯之间的战略平衡，俄方会将此举视为危及俄整体安全架构的威胁，并就此采取额外举措。