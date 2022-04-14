奥地利总理：奥匈德三国反对禁运俄天然气

（早报讯）奥地利总理内哈默说，奥地利、德国和匈牙利反对针对俄罗斯天然气供应实施禁运，因为制裁首先应该让俄罗斯痛苦，而不是欧盟。

内哈默在美国有线电视新闻网（CNN）节目中称：“奥地利不是在这一问题上唯一反对天然气禁运的国家……另一方面，奥地利站在欧盟其他成员国的一边，站在制裁俄罗斯的一边。但制裁对俄罗斯的打击应比欧盟更大。”

他指出，欧盟委员会和欧盟理事会已在讨论对石油供应实施制裁，但天然气是一个“单独问题”，因为许多国家的产业都依赖于这种资源。

三天前，内哈默访问莫斯科，与俄总统普京举行会晤。内哈默在会晤结束后发表书面声明说，他与普京的会谈“非常直接、开放和艰难”。他向普京发出最重要的信息是，这场战争必须结束，因为战争只有输家。内哈默说，他此次莫斯科之行不是“友好访问”，他明确告知普京欧盟对俄罗斯的制裁将继续，如果乌克兰继续有人死亡，制裁还将收紧。

另据路透社14日援引消息人士报道，全球主要贸易商计划最早于5月15日减少从俄罗斯石油公司（Rosneft）采购原油和燃料。

据报道，虽然目前欧盟没有针对俄罗斯石油实施制裁。但消息人士称，多个贸易公司正在逐步减少从俄石油公司采购。

消息人士称，目前，交易商们正在削减采购量，确保遵守欧盟在5月15日生效的限制措施。

据报道，俄石油的主要买家托克公司（Trafigura）说，“将完全遵守所有适用的制裁。我们预计从5月15日起，我们的交易量将进一步减少。”

另一个买家维托尔对此不予置评。但其此前曾表示，俄石油的交易量“将在第二季度大幅减少，因为目前的期限合同义务下降”，维托尔说，将在2022年底前停止俄石油交易。此外，对俄制裁已经使一些俄罗斯原油的买家，如壳牌，停止购买其石油。

此外，俄卫星通讯社14日报道，经济合作与发展组织（OECD）领导层作出决定后，俄罗斯在经济合作与发展组织核能署的成员资格已暂停，决定将于5月11日生效。