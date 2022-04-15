布林肯：中国必须在侵略者与受害者之间做出选择

（早报讯）美国国务卿布林肯说，中国在俄罗斯入侵乌克兰问题上言行不一，不仅使其处于一个很不舒服的境地，而且正在损害其国际声誉。

美国之音报道，布林肯周四（4月14日）参加密歇根大学举办的《21世纪外交与全球挑战》视频会，在回答一名学生有关中国在俄乌战争中声称保持中立的问题时作上述表示。

布林肯说，中国最终必须在侵略者和受害者之间、在现有国际体系和混乱冲突之间做出选择。

俄罗斯总统普京在入侵乌克兰前20天，在北京与中国国家主席习近平签署了一份长达5000字的联合声明。中国声称中俄合作“上不封顶”，但布林肯说，俄乌战争使这“上不封顶”合作关系受到了挑战。

布林肯说：“中国一再表示，其政策是基于维护《联合国宪章》及其所依据的原则，我会对此质疑。就是这些原则、就是这一宪章，现在正受到俄罗斯侵略的挑战。”

他说：“我们期待中国站出来捍卫它声称拥护的原则。我认为它正处于越来越不舒服的境地，因为在对俄罗斯侵略的问题上，它宣称的立场与其实际行动之间存在着巨大脱节。”

布林肯还说，中国的言行不一“对它的声誉在世界许多地方——从非洲到中东再到亚洲——产生了重大影响。这些是它在思考和决策时必须考虑的因素。”

布林肯提及数周前美国总统拜登在与中国国家主席习近平视频通话时，已向习近平明确表明，“我们正在仔细观察中国是否以任何方式支持俄罗斯的战争行动，无论是直接支持它，还是破坏或帮助俄罗斯逃避制裁，我们都将继续非常仔细地观察（其行动）。这些都是中国必须做出的决定。”

布林肯说，中国也正在寻求加强和深化与欧盟、欧洲国家的关系，“我认为它听到了很多关于欧洲对俄罗斯入侵乌克兰的担忧，以及中国对于反对这种侵略正在做什么或没有做什么。”

布林肯最后说，无论中国和俄罗斯怎么解释这场战争的由来，“这最终会回到一个非常基本的问题，那就是一边是侵略者，另一边是受害者。”

布林肯说，“这不是要不要站在美国这一边的问题，而是关于站在对或错的一边的问题，是关于站在国际体系的基本原则一边、还是站在混乱和冲突一边的问题。中国最终必须做出一个选择。”