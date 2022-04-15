俄要求巴西在IMF和G20等机构为其提供支持

（早报讯）俄罗斯已要求巴西在国际货币基金组织（IMF）、世界银行和二十国集团（G20）等机构予以俄罗斯支持，以协助莫斯科应对西方制裁。

路透社报道，俄罗斯财政部长西卢安诺夫致信巴西经济部长格德斯，指IMF和世行等试图限制甚至将俄罗斯排除在决策过程之外，他要求巴西予以支持，防止国际金融机构和多边论坛出现“政治指控和歧视”。

巴西受询时坦言，维持对话是必要的，而国际机构扮演着这道桥梁，因此必须保护好这些桥梁。

另外，日本财长铃木俊一周五（4月15日）表明会出席下周的G20财长会议，但他拒绝针对俄罗斯出席会议的询问置评，仅表示日本没有立场评论个别国家参与的问题。

美国财长耶伦上周出席美国众议院金融服务委员会听证会时则强调，美国将不会参加有俄罗斯官员在场的任何G20会议。

耶伦说，俄罗斯入侵乌克兰和在乌北布查镇杀害平民应该受到谴责，并批评俄罗斯冒犯了基于规则的全球秩序，这将对乌克兰及其他地区产生巨大的经济影响。

G20财长及央行行长会议定4月20日在美国华盛顿举行。本届G20轮值主席国印度尼西亚周四说，俄罗斯财长西卢安诺夫已确定将通过视讯方式参加此次会议。

印尼财政部说，西卢安诺夫和俄罗斯央行行长都有权出席此次会议，因为印尼不能在没有共识的情况下不邀请任何成员。