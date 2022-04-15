俄副总理：对欧盟而言合理的俄资源替代方案几乎不存在

（早报讯）俄罗斯副总理诺瓦克认为，对欧洲而言，合理的俄罗斯资源替代方案几乎不存在，欧洲工业和欧洲人自身的命运取决于欧盟的理性。

俄罗斯卫星通讯社报道，诺瓦克为《能源政策》杂志专栏撰文写道：“目前俄罗斯能源的合理替代方案几乎不存在。考虑到俄罗斯在市场上的占有率，显然没有俄罗斯能源就谈不上保障欧洲的能源安全。因此，现在欧洲工业的命运和欧盟公民的舒适度，完全取决于欧盟国家领导人决策的合理性。”

诺瓦克指出，美国液化天然气生产商多年来一直希望成为欧洲领先的天然气供应商，旨在占据欧洲市场的重要份额，但缺乏接收液化天然气所需的基础设施使得快速增加供应不易实现。

他补充道，除了美国之外，欧盟正在考虑从卡塔尔、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、科威特进口能源。“与此同时，石油输出国组织（OPEC）已经说，其成员国将无法弥补俄罗斯对世界市场石油供应的下降。”

诺瓦克还指出，如果谈论可能的对欧煤炭供应商，那么可以谈论南美和南非国家，“但是，专家认为，由于物流成本高昂，他们很难提供可接受的价格”。

他还说，欧盟不太可能在未来五至10年完全取代俄罗斯的石油和天然气，行业主要参与者均持此观点。

他在专栏中写道：“然而，行业主要参与者一致认为，在未来五到10年内完全取代俄罗斯的石油和天然气不太可能。”