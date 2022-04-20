联合国秘书长吁东正教复活节期间停火 以救援乌克兰民众

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯呼吁俄罗斯和乌克兰在东正教复活节圣周停战四天，以便开放一系列人道主义走廊。

古特雷斯周三敦促双方从本周四（4月21日）起停火，一直到4月24日复活节。

他说：“五天后，乌克兰人和俄罗斯人将庆祝复活节。这是俄罗斯和乌克兰的东正教徒以及乌克兰的天主教徒共同庆祝的节日。复活节是重新开始、复活和希望的季节。它是反思苦难、牺牲、死亡和重生的意义的时候。它还是一个团结的时刻。”

古特雷斯指出，今年的东正教复活节圣周是在战争的阴云下度过，这与复活节所传递的信念完全背道而驰。他说，多方为达成乌俄停火所做的努力没有奏效。这个复活节目睹的是俄罗斯在乌克兰东部发动进攻，而不是庆祝新生命的诞生。

古特雷斯说：“兵力和火力的高度聚集，使得战斗不可避免地变得更加暴力、血腥和具有破坏性。与未来出现的恐怖相比，我们迄今看到的对平民的攻击和可怕的伤亡可能微不足道。”

他强调：“不能允许这种情况发生。成千上万的生命危在旦夕。”

古特雷斯指出，暂时停火将为完成两项关键事项提供必要条件。

第一，在红十字国际委员会的协调下，让所有愿意离开目前和预期冲突地区的平民能够安全通行。

第二，除了已经在进行的人道主义行动之外，暂时停火将允许他们向马里乌波尔、赫尔松、顿涅茨克和卢甘斯克等受攻击最严重地区的人民，安全运送拯救生命的援助。

他说，联合国准备在这个期间向这些地区派遣援助车队，他们目前正在向各方提交详细的计划。