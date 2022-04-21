俄特使G20会议发言 美财长和数名官员退场

（早报讯）消息人士说，美国财政部长耶伦和其他财政部长及中央银行行长在周三（4月20日）于美国华盛顿举行的二十国集团（G20）会议上退场，当时俄罗斯官员开始在会议上发言。

综合外电报道，俄罗斯对乌克兰的攻击笼罩着二十国集团财长和央行行长会议，这是自俄总统普京在2月底下令入侵乌克兰以来的第一次会议。

一名消息人士称，与会的乌克兰官员也从会议中退场。加拿大财政部长弗里兰在她的推特账号上发布了一张从会议中退场的照片，乌克兰财政部长马尔琴科、欧洲中央银行行长拉加德、美联储主席鲍威尔、英格兰银行行长贝利、欧盟经济专员真蒂洛尼和荷兰财政部长卡格等人也从会议中退场。

两名消息人士告诉路透社，美国财长耶伦告诉与会者，她强烈反对一名俄罗斯高级官员出席会议。一名消息人士补充说，耶伦告诉与会者，俄罗斯在全球经济中不可能“一切照旧”，这与她向印度尼西亚财政部长慕燕妮传达的信息相呼应，印尼今年担任二十国集团轮值主席国。

另一名消息人士说，俄罗斯财政部副部长马克西莫夫出席了会议，而俄罗斯财政部长西卢安诺夫和俄罗斯央行行长则以线上方式参加。

俄罗斯财政部在会后发表的一份声明中没有提及退场事件。根据声明，西卢安诺夫呼吁二十国集团不要将成员之间的对话政治化，并强调该集团一直关注经济问题。声明说，西卢安诺夫还抱怨了西方制裁的破坏性影响。

德国财长林德纳说，全球经济增长放缓、高通胀和供应链问题都要归咎于俄罗斯。他告诉媒体：“俄罗斯必须被孤立。”

二十国集团财长和央行行长在国际货币基金组织（IMF）和世界银行于美国华盛顿举行的半年度会议期间举行会议，乌克兰战争、粮食安全和冠病大流行是关键议题。消息人士说，耶伦计划抵制关于国际金融结构和可持续金融的两场二十国集团会议，但财政部官员说她将参加关于乌克兰战争对全球经济影响的讨论。一些欧洲国家的金融领导人计划效仿，以抗议俄罗斯入侵乌克兰。