乌提出与俄举行马里乌波尔会谈 以疏散驻军和平民

（早报讯）乌克兰高级谈判代表周三（4月20日）提出在马里乌波尔无条件地与俄罗斯举行特别会谈，以便从这座被围困的港口城市撤离部队和平民。

谈判代表米哈伊洛·波多利亚克周三发推文说，会谈可能是“一对一。二对二。为的是拯救‘亚速营’（极右民族主义民兵组织）成员、军人、平民、儿童、活着的人及伤者”。

乌克兰周三指责俄罗斯军队未能遵守当地的停火协议，使到众多妇女、儿童和老年人没有足够时间逃离这座几乎已被俄军夷为平地的城市。

据路透社报道，马里乌波尔剩余的战斗人员躲在一个巨大的钢铁厂里，无视俄罗斯先前发出的投降最后通牒，并在周三明确表明他们的立场没有改变。

第二名谈判代表大卫·阿拉卡米亚周三在网上发贴文说，他和波多利亚克一直在与马里乌波尔市的乌克兰部队保持联系。他说：“今天，在与城市守卫者的谈话中提出了一项建议，即在现场就我军驻军的撤离进行直接谈判。只要得到俄罗斯方面的确认，我们随时准备到场进行谈判。”

已被纳入乌克兰武装部队并负责领导马里乌波尔防御工作的“亚速营”一名高级成员较早时说，保卫者们拒绝了俄罗斯两天来提出放下武器的要求。他们寻求达成一项允许平民离开的协议，但俄罗斯的不断炮击和未能坚持停火，使疏散变得不可能。

亚速营副指挥官斯维亚托斯拉夫·帕拉马在视频呼吁中说：“因此，我呼吁维护这些保证。只有在第三方的帮助下，平民才能离开工厂。”

他说，亚速营已要求波多利亚克和阿拉卡米亚到马里乌波尔，与俄罗斯高级谈判代表一起进行会谈。

帕拉马强调：“我们不接受俄罗斯联邦关于交出我们的武器和我们的保卫者作为囚犯自首的条件。”