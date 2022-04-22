英国和印度拟10月前达成自由贸易协议

（早报讯）英国和印度周五（4月22日）同意加强国防和商业合作，英首相约翰逊说，双边自由贸易协议可能在10月前完成。

这是约翰逊首次以首相的身份访问印度首都新德里，他与印度总理莫迪讨论了如何促进与印度的安全关系。

印度一半以上的军事硬件是从俄罗斯购买的。印度外交部秘书施林拉说，约翰逊没有就新德里对俄罗斯入侵乌克兰的立场向莫迪施加压力。他说：“首相约翰逊分享了他的看法，即俄罗斯与乌克兰的战争应该立即停止，其中没有任何形式的压力。”印度在联合国谴责入侵乌克兰的投票中投了弃权票，而且与英国和其他西方国家不同，印度没有对莫斯科实施制裁。约翰逊在与莫迪会面后说，印度不太可能结束与俄罗斯的长期关系。

约翰逊说，两国谈判人员有望在今年底前完成一项自由贸易协议。“我们正在告诉我们的谈判人员，在10月屠妖节之前完成它。这可以使我们的贸易和投资在十年结束时翻一番。”

约翰逊说，英国将支持印度建造自己的战斗机的目标，以减少昂贵的军事装备进口。印度现在拥有俄罗斯、英国和法国的混合战斗机。施林拉说，印度可以在海军舰艇的电力推进系统和飞机的喷射推进系统方面寻求英国的支持。他说，重点是国防设备的“共同开发和共同生产”。

但新德里政策选择中心主任古鲁斯瓦米说，印度将继续依赖俄罗斯的军事装备，部分原因是它更便宜。