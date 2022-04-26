周二美市盘前走势偏低 重点谈隔夜发布业绩的可口可乐

今天重点：

今晚（4月26日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货略微退低14.90点或0.35％，报4281.20点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则跌57.20点或0.42％，报13476.00点；道琼斯指数期货下跌124.00点，报33925.50点。

今晚开市前发布业绩的有：华纳（Warner Bros）、百事可乐（PepsiCo），通用电气（General Electric）和联合包裹（UPS）。

但真正的重头戏是在股市收市后出炉的业绩报告。当中就有谷歌母公司Alphabet、科技巨头微软（Microsoft）、通用汽车（General Motors）和信用卡威士（Visa）。

推特（Twitter）董事会隔夜通过亿万富豪马斯克（Elon Musk）发动的全面收购后，引发了成长型股在尾盘大幅度反弹，让华尔街股市先跌后起。标准与普尔500指数隔夜起24.34点，闭市报4296.12点。重量级的道琼斯指数则起238.06点，闭市报34049.46点。纳斯达克100指数也回升1.32％或176.35点，以13533.22点收市。

美国股市隔夜交易较为活跃些，交易所的总成交量有128亿股，与过去20天的127亿股平均成交量稍微多一些。

盘前交易重点：

推特董事会隔夜一致批准了全球首富马斯克（Elon Musk）对推特的440亿美元收购行动。这个消息带动推特股票今晚盘前上升0.26美元，截稿时报51.96美元。

华尔街分析师预测，百事可乐在开盘前公布的季度每股盈利为1.23美元，营业额155亿3000万美元。百事可乐股价在盘前交易中起0.42美元，截稿时报174.16美元。

美国股市分析师普遍预测，Alphabet在收盘后发布的季度每股盈利为26.11美元，营业额则为680亿美元。Alphabet股价在盘前下跌4.50美元，截稿时报2460.50美元。

分析师也预测，微软收盘后公布的季度每股盈利为2.18美元，营业额490亿3000万美元。微软股价今晚盘前跌1.02美元，截稿时报279.70美元。

可口可乐隔夜发布了最新的季度业绩。今天下文我们就来谈谈可口可乐的业绩。该股今晚盘前下跌0.07美元，截稿时报65.87美元。

盘前活跃股按序：推特（Twitter）、英伟达（NVIDIA）、苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，除了推特上升以外，其他四只活跃股的股价都下跌。

可口可乐因俄乌战争，暂停了在俄罗斯的业务。对此，该公司表示，这项决定预料会让营业额和营运盈利减少1％至2％。（路透社）

可口可乐（Coca-Cola）

（纽约证券交易所代码：KO）

（早报讯）市场有越来越多消费者喝可口可乐、Powerade和Costa咖啡，让可口可乐隔夜公布的季度业绩，营业额与盈利双双超越华尔街一般分析师的预测，也让该股昨晚上涨超过1％。

根据可口可乐发布的业绩报告，公司各个方面表现都比过去出色。每股盈利0.64美元，比预期的每股0.58美元高；营业额105亿美元，超越了市场普遍预测的98.3亿美元。

由于通货膨胀给可口可乐的盈利率和购物者的钱包带来压力，该公司表示，他们一直都在“负担得起”的价格范围内，扩大产品的阵容，例如：将饮料装在较小包装等策略。

首席执行官昆西（James Quincey）表示，通胀的“乌云”即将来临。鉴于第一季度的业绩表现，可口可乐认为公司应该能够经受住通胀挑战，因此继续维持对全年盈利的预测。

昆西说，消费者不会“无休止地接受通货膨胀的”。而该公司也必须面对高果糖玉米糖浆、塑料和铝等关键材料的成本涨价的实情。

昆西表示，可口可乐已经开始对旗下品牌进行投资，让消费者更愿意出钱买这些品牌的饮料。他也补充说，现在提高价格会比在经济衰退后才提高价格更容易被接受，因为那时消费者就会对价格变化更加敏感。

今年3月初，可口可乐因俄乌战争，暂停了在俄罗斯的业务。对此，该公司表示，这项决定预料会让营业额和营运盈利减少1％至2％。可口可乐还估计，该决定将使公司的每股盈利减少0.04美元。

尽管俄罗斯业务暂停，可口可乐重申，今年全年营业额增长会继续保持在7％至8％之间；每股盈利增长幅度则会在5％至6％之间。对于第二季度，可口可乐认为，外汇的影响将给业绩带来4％打击。

股价方面，过去12个月，可口可乐虽然开年起步速度慢了一些，一路上也经历了一些起伏，但该股总共上涨了22.88％。对于一家业务如此庞大的老字号来说，这个增幅是相当不错的。

在Tipranks的17名分析师当中，12名给予该股“买入”的评级，五名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是68.65美元。