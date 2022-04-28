马斯克笑称买可口可乐 再放回可卡因

（早报讯）正当市场纷纷揣测，全球首富马斯克（Elon Musk）如何以纯现金支付440亿美元（约609.87亿新元）收购推特（Twitter）之际，马斯克又发推文，开玩笑似的说他又有另一个新的潜在收购目标——可口可乐。虽然贵为世界上最富有的人，但是许多人也通过推文回应他，说这也未免太贵了吧。

马斯克在他的推文说：“接下来我要买可口可乐，然后把‘可卡因’重新放回去。”他是指可口可乐原本在1886年推出时，作为各种疾医疗的原本配方。

马斯克在他的推文中说要买下可口可乐。（网络照片）

但是购买推特跟买可口可乐是非常不同的。这家老字号饮料绝对是巨无霸，它的市值达惊人的2840亿美元（约3936.44亿新元），相比之下，推特简直是小巫见大巫。

而在刚刚说要买可口可乐之后，马斯克又再发推文，想要连麦当劳也买下，“重整”麦当劳的雪糕机器。

马斯克开玩笑说，他现在也要买下麦当劳。（网络照片）

根据福布斯本月发布的最新数字，马斯克已经是全球首富，他目前拥有2190亿美元（约3035.49亿新元）身价。或是根据彭博社报道，马斯克现在的财富达到2530亿美元（约3506.76亿新元）。不论是哪个数字，马斯克买下推特应该是轻而易举之事，但是要买下可口可乐则可能有点蛇吞象。

话虽如此，风云人物马斯克在2017年曾与喜剧演员戴夫史密斯（Dave Smith），在推特平台上互换推文说要买下推特，而他现在也付诸于行动了。未来可口可乐是否是马斯克囊中物也真是不好说。