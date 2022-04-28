俄媒：乌克兰赫尔松州5月起将使用卢布

（早报讯）乌克兰南部受俄罗斯控制的赫尔松地区的一名俄官员称，从5月1日开始这个俄军控制地将使用卢布为货币。

乌克兰人权监察员指此举为“吞并行为”。

法新社报道，俄罗斯国际通讯社（RIA Novosti）援引官员基里尔·斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）的话说：“从5月1日开始，我们将转用卢布。”他指出，乌克兰货币格里夫纳（hryvnia）也能在四个月的宽限期内继续使用。

俄罗斯本周说，它已经控制了赫尔松（Kherson），包括俄军入侵初期便控制的行政首府。

此前，俄罗斯曾坚称，它并不寻求占领俄军所控制的乌克兰领土。

针对俄方的报道，乌克兰人权监察员柳德米拉·德尼索瓦（Lyudmyla Denisova）谴责该计划是“吞并行为”，并指责俄军“通过阻止让该市获得人道主义援助而导致赫尔松人民挨饿”。

另据中国新闻社报道，“今日俄罗斯”(RT)28日消息，斯特列穆索夫还说，赫尔松州已做好准备，将保证北克里米亚运河对克里米亚的供水，未来不会再发生断水事件。

赫尔松州与克里米亚相邻，克里米亚八成以上的淡水来自该州北克里米亚运河。自克里米亚并入俄罗斯后，乌克兰切断运河供水。俄军于今年2月底控制北克里米亚运河后，恢复对克里米亚供水。