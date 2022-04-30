俄罗斯将因制裁问题退出国际空间站

（早报讯）俄罗斯太空计划负责人说，莫斯科将退出国际空间站，并将此举归咎于对入侵乌克兰所受到的制裁。

塔斯社和俄新社报道，俄罗斯航天局局长罗戈津周六（4月30日）在接受国家电视台采访时说：“已经做出决定，我们没有义务公开谈论它。”“我只能这样说，根据我们的义务，我们将提前一年通知我们的合作伙伴我们在国际空间站的工作结束。”

罗戈津本月早前威胁说，除非美国、欧盟和加拿大取消对参与俄罗斯航天工业的企业的制裁，否则将结束俄罗斯的任务。

尽管关系稳步恶化，轨道研究空间站在乌克兰危机之前一直是俄罗斯和美国及其盟国之间罕见的合作领域。但自2月入侵乌克兰以来，俄罗斯遭遇国际社会前所未有的孤立，也标志着这一联合太空探索象征的消亡。

三名美国人和一名意大利宇航员于周三与空间站对接，加入已经在国际空间站的另外三名美国人、三名俄罗斯人和一名德国人的行列。

美国国家航空航天局（NASA）计划将空间站运营到2030年；该局自2011年航天飞机退役后，继续使用俄罗斯联盟号航天器运送宇航员进出国际空间站。美国航天局现在更加依赖私人太空飞行。全球首富马斯克的SpaceX公司周三为美国航天局和欧洲航天局将这四名宇航员发射升空。