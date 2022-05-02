俄外长称希特勒有犹太人血统 以色列要求道歉

（早报讯）以色列周一（5月2日）谴责俄罗斯外交部长拉夫罗夫暗示纳粹领导人希特勒有犹太人血统，说他的言论是反犹太主义和危险的。

以色列外交部长拉皮德对YNet新闻网站说：“这是一个不可原谅的、可耻的声明，是一个可怕的历史错误，我们希望得到道歉。”

俄罗斯大使馆未立即发表言论。

星期天接受意大利Rete 4频道的采访时，拉夫罗夫被问及在乌克兰总统泽连斯基是犹太人的情况下，俄罗斯怎么能说它需要“去纳粹化”。拉夫罗夫通过一名意大利通译员回答说：“我认为希特勒也有犹太血统，所以这毫无意义。”

拉夫罗夫说：“长期以来，我们一直听到聪明的犹太人说，最大的反犹分子是犹太人自己。”

以色列多次表示支持乌克兰，但由于担心与俄罗斯的关系紧张，它最初避免直接批评莫斯科，也没有对俄罗斯寡头实施正式制裁。上个月，拉皮德指责俄罗斯在乌克兰犯下战争罪行，以色列也同意向乌克兰救援部门提供头盔和防弹衣，意味着立场出现转变。

拉皮德说，声称希特勒是犹太后裔就像说犹太人自杀一样，并补充说，指责犹太人是反犹主义者是“最低水平的种族主义”。他还驳斥了拉夫罗夫关于亲纳粹分子对乌克兰政府和军队有影响的说法。

第二次世界大战期间，德国希特勒对犹太民族进行大屠杀，导致近600万欧洲犹太人死亡。