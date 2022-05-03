美国70多门M777榴弹炮运抵乌克兰

（早报讯）美国高级国防官员说，美国目前已将70多门M777榴弹炮运抵乌克兰，约占美国计划提供给乌克兰共90门M777榴弹炮总数的80%。

美国有线电视新闻网（CNN）周一（5月2日）援引官员说，在过去的24小时里，美国向乌克兰提供的13次安全援助航班抵达了欧洲地区，另外11架来自美国的航班将在今后24小时内抵达。

据了解，M777榴弹炮的特征包括：重量轻、灵活性强、操作简单、反应迅速等，在地面可由车辆牵引，也可由直升机吊运。报道提及，国防部官员还说，截至目前，已有200多名乌克兰军人接受了M777榴弹炮的操作培训。

中国通讯社引述报道说，美国已承诺向乌克兰提供90门M777榴弹炮、14万发配套的155毫米弹药、10套反火炮雷达、两套空中侦察雷达、200辆M113装甲运兵车、100辆悍马军车和11架米-17直升机。

美国国务院上个月25日说，美国国务卿布林肯在访问乌克兰时承诺，“美国将向乌克兰和中东欧及巴尔干地区15个北约盟友和伙伴国家提供总额7亿1300多万美元（9亿8927万）的军事资金支持，其中3亿2200多万美元给乌克兰；同时，美国将向乌出售价值1亿6500万美元的军火”。

俄罗斯一直指责美国等西方国家向乌克兰输送武器是在激化冲突。俄罗斯外长拉夫罗夫上个月25日说，某些国家一边称“不允许第三次世界大战爆发”，一边却火上浇油，持续向乌克兰输送武器。