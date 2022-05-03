约翰逊向乌克兰议会发表讲话 称俄将被击败

（早报讯）英国首相约翰逊告诉乌克兰，他相信乌克兰最终将击败俄罗斯。

约翰逊周二（5月3日）通过视频向乌克兰议会发表讲话。自2月24日俄罗斯入侵以来，约翰逊是首位向乌克兰议会发表讲话的西方领导人。

约翰逊在讲话中向乌克兰的勇敢致敬，并说该国打破了“（俄罗斯总统）普京不可战胜的神话”。他在乌克兰国歌播放时起立，并在议长介绍后告诉乌克兰议员：“今天我有一个消息要告诉你们。乌克兰将赢得胜利，乌克兰将获得自由。”

约翰逊还说：“这是乌克兰最辉煌的时刻，将被后人铭记和记述”，引述了第二次世界大战时期的英国首相丘吉尔在1940年英国面临被纳粹德国入侵和击败的威胁时所说的话。

约翰逊也宣布再向乌克兰提供3亿英镑（约5.2亿新元）的军事援助，包括电子战设备和反电池雷达系统。他承诺将继续为乌克兰和盟友提供武器、资金和人道主义援助，“直到我们实现我们的长期目标，那就是强化乌克兰，使任何人都不敢再攻击你”。

然而，一些英国反对派政界人士质疑约翰逊发表讲话的时间点，他们认为约翰逊想借此在周四的地方选举前加分。约翰逊的发言人否认这是一个选举噱头，或者是为了转移人们对唐宁街聚会丑闻的注意力。发言人说，首相决心表明他对乌克兰的支持。

乌克兰总统泽连斯基自战争开始以来周二第一次出席乌克兰议会。他向约翰逊表示敬意，称英国和乌克兰现在是“兄弟姐妹”。