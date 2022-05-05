世卫会员国考虑关闭在俄的区域办事处

（早报讯）世界卫生组织会员国将在下周二（5月10日）审议一项有关俄罗斯的议案，内容包括可能关闭驻莫斯科的一个主要区域办事处。

路透社周四（5月5日）引述三名外交和政界消息人士报道，议案草案没有采取更严厉的制裁措施，如暂停俄罗斯在世卫组织董事会的职务，以及暂时冻结其投票权。

议案草案主要由欧盟外交官撰写，本周提交给世卫组织欧洲区域办事处。乌克兰早前向世卫组织提出制裁俄罗斯的请求，获得土耳其、法国和德国等至少38个会员国的支持。

议案草案提到乌克兰的卫生紧急情况，并准备谴责俄罗斯的军事行动。它说这些行动造成大规模伤亡，破坏卫生服务，提高了慢性病的死亡风险、传染病的传播风险，以及在乌克兰和其他地区发生放射性和化武污染事件的风险。

这份草案要求世卫组织欧洲区主任克鲁格探讨将欧洲预防和控制非传染性疾病办公室“迁至俄罗斯境外的可能性”。该办事处目前位于莫斯科，从那里覆盖整个地区。它并不建议关闭1998年成立的、同样位于莫斯科的世卫组织国家办事处。

草案呼吁暂停在俄罗斯举行的所有会议会议，并要求世卫总干事谭德塞在本月晚些时候向年度世界卫生大会（WHA）提交一份关于乌克兰卫生紧急情况的报告。

世卫组织欧洲区发言人证实，5月10日的会议将讨论一项尚未正式公布的议案草案。发言人说，他预计俄罗斯将出席这次会议。

消息人士说，由于法律上的技术问题，乌克兰呼吁暂停俄罗斯在世卫组织执行委员会资格的请求已被取消。不过，尽管5月22日至28日举行的世界卫生大会仍可能会审议冻结俄罗斯投票权的问题。