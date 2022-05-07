拜登宣布为乌克兰增加1.5亿美元武器

（早报讯）美国总统拜登周五（5月6日）签署了一项价值1.5亿美元（约2.07亿新元）的乌克兰武器计划，为基辅提供额外的火炮弹药、雷达和其他设备。

拜登发表声明说：“今天，当乌克兰勇敢的人民保卫自己的国家，反对俄罗斯的持续侵略时，美国将继续对他们给予大力支持。”

自俄罗斯于2月24日入侵以来，美国已向乌克兰提供了价值34亿美元的军备，包括榴弹炮、防空毒刺系统、反坦克标枪导弹、弹药和最近披露的“幽灵”无人机。一名美国官员说，新的一揽子计划将包括2万5000枚155毫米炮弹、反炮兵雷达、干扰设备、野战设备和备件。

新的武器转让将来自“总统撤资授权”（Presidential Drawdown Authority，简称PDA）剩余的2.5亿美元，PDA允许总统授权从美国库存中转让多余的武器，而无需国会批准以应对紧急情况。拜登上个月提议为乌克兰提供330亿美元的援助计划，包括超过200亿美元的军事援助。国会必须批准新的资金方案。众议院和参议院领导人说，他们希望迅速采取行动，但尚未说他们何时就拜登的请求进行投票。

拜登敦促立法者迅速开展工作，称最新的武器授权“几乎耗尽了”PDA资金。他的声明说：“国会应迅速提供所要求的资金，以加强乌克兰在战场上和谈判桌上的实力。”