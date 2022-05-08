普京：绝不容许纳粹主义复苏

（早报讯）俄罗斯总统普京在5月9日“卫国战争胜利日”前夕强调，绝不容许纳粹主义复苏。

俄罗斯卫星网报道，克里姆林宫新闻处星期天（5月8日）指出，普京在给参加过卫国战争的老战士和乌克兰民众的信中发表上述谈话。他说，77年前的前线军人和游击队员的英勇和英雄主义，以及后方劳动者们的坚定意志，粉碎了“想要奴役欧洲并给数千万人带来苦难”的法西斯主义。

另据环球网引述俄新社的报道，克宫网站8日发布消息称，在纪念卫国战争胜利77周年之际，普京致电白罗斯、亚美尼亚、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等国领导人，并向上述多国民众及格鲁吉亚和乌克兰民众表示祝贺。

普京在贺词中说：“今天的共同责任是，不容许纳粹主义复苏，它给各个国家的民众带来了如此多的痛苦。有必要维护关于战争年代所发生事件的真相、共同的精神价值观和兄弟般友谊的传统，并传给后辈。”

卫国战争胜利日又称“战胜德国法西斯纪念日”。1945年5月8日午夜，在柏林郊区的卡尔斯霍斯特，纳粹德国正式签署无条件投降书；此时，地处柏林以东的苏联已是5月9日凌晨，因此，苏联的卫国战争胜利日定在5月9日。苏联解体后，独联体国家沿袭了这一传统。俄罗斯今年2月24日挥兵入侵乌克兰时，对外宣称目的之一是要“去纳粹化”。