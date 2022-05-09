G7承诺逐步停止进口俄罗斯石油

（早报讯）七国集团（G7）承诺逐步摆脱对俄罗斯能源的依赖，包括逐步减少或禁止进口俄罗斯石油，并发表严厉声明，指责俄罗斯总统普京入侵乌克兰，给俄罗斯带来“耻辱”。

法新社报道，法国、加拿大、德国、意大利、日本、英国和美国领导人星期天（5月8日）与乌克兰总统泽连斯基举行视频会议后发表共同声明说，各方将确保上述举措得到及时有序落实，同时确保各国有足够时间寻找替代能源供给。

声明说，G7将禁止或阻止向俄罗斯提供其依赖的“关键服务”、加大对俄方个人制裁力度、进一步打击俄罗斯银行业等，但没有说明将各自采取哪些具体措施。

G7的最新宣布对西方通过削弱俄罗斯经济来向普京施压是一重要进展，凸显出国际社会团结一致反对莫斯科的入侵行动。

美国白宫说：“这将给予普京的经济大动脉重重一击，并剥夺他为战争提供资金所需的收入。”

英国首相府也发表声明说，英国首相约翰逊在星期天的视讯会议中强调，“全球一定要采取进一步的行动，加快给予乌克兰的支持”。

根据声明，G7已向乌克兰提供或承诺提供总价值超过240亿美元（约332亿新元）的额外支持；该集团将继续向乌克兰提供军事援助，并在信息、经济和能源安全方面与乌方扩大合作。

未来几周，G7将同乌克兰政府和国际金融机构讨论乌克兰长期恢复和重建工作的方案。