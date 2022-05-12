官员：北约盟国将批准芬兰瑞典加入

（早报讯）五位外交官和官员说，北约盟国预计芬兰和瑞典在未来几天申请加入联盟，并将迅速批准加入。

路透社报道，官员们说，在批准芬兰和瑞典成员资格的一年期间，盟国将在北欧地区增加驻军，在波罗的海举行更多的军事演习和海军巡逻，并可能通过芬兰和瑞典轮换美国和英国部队。

在更广泛的北欧地区，挪威、丹麦和三个波罗的海国家已经是北约成员。

芬兰总统尼尼斯托预计于周四（5月12日）批准芬兰加入北约。

瑞典执政的社会民主党预计在星期天（15日）决定是否推翻几十年来反对加入北约的立场。瑞典议会同时正在举行全党派安全政策审查，并将于周五提交报告。

官员们说，瑞典和芬兰的入盟申请肯定会在计划于6月28日至30日在马德里举行的北约峰会上或之前获得批准。但他们也指出，俄罗斯可能会宣布，它正在将导弹和其他武器及装甲部队移至与芬兰的边界附近。

一些外交官预计芬兰和瑞典将在马德里峰会前几周申请加入，以便在峰会上获得批准，包括美国总统拜登在内的所有盟国领导人都将出席这次峰会。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周三拒绝就俄罗斯可能的反应发表评论。

英国首相约翰逊周三在访问瑞典和芬兰时说，他已经与这两个国家达成了加强欧洲安全的新协议，并承诺如果它们受到攻击，将为两国的武装部队提供支持。