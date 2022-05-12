乌克兰拟用俘虏换取亚速钢铁厂守军

（早报讯）乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克周三（5月11日）说，有关使用俄俘虏交换马里乌波尔亚速钢铁厂受伤的乌军的谈判正在进行中。

据美国全国广播公司（NBC）消息，韦列修克在Telegram发文称，目前不可能通过军事手段为亚速钢铁厂守军解围。坚守在那里的乌武装人员“不愿投降”，这值得尊重。俄罗斯人不同意“撤离”。这是事实，但并不令人惊讶。

她称，乌政府已提出让“重伤员”通过人道主义走廊撤离亚速钢铁厂，但俄罗斯并不同意。韦列修克说，乌克兰正在讨论其他可行方法。

对此，俄罗斯暂未做出回应。

俄罗斯官员3月21日曾证实，俄乌双方首次进行了俘虏交换。九名俄罗斯军人获释，作为交换，乌克兰梅利托波尔市市长被释放。这是俄乌冲突爆发以来双方首次交换被俘人员。

俄罗斯卫星网本月4日报道，俄国防部长绍伊古称，乌克兰武装部队在亚速钢铁厂的残余分子被牢固封锁。绍伊古说：“根据最高总司令的指示，亚速钢铁厂的乌克兰武装部队残余分子已被牢固封锁在工厂范围内。俄罗斯多次向民族主义武装分子提议释放平民，并根据国际法准则保证生命和体面待遇，但他们置之不理。我们将继续尝试。”

据法国广播电台6日报道，在亚速钢铁厂地下工事坚持抗战的乌克兰守军，面对俄军的攻击仍然拒绝投降；乌守军一位指挥官的妻子透露说，这些守军誓言“坚守到最后”。

马里乌波尔战略地位十分重要，俄乌冲突一开始，俄罗斯就出动重兵将马里乌波尔严密包围。亚速钢铁厂目前已经成为乌克兰守军在这个城市的最后据点。