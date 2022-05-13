七国集团誓言对俄释出强有力团结信号

（早报讯）七国集团（G7）外交部长计划在当地时间周五（5月13日）开会讨论乌克兰战事，并对冲突可能蔓延到摩尔多瓦的担忧以及粮食安全问题，释出“强有力的团结信号”。

这次年度会议将持续至周六；英国、加拿大、德国、法国、意大利、日本、美国和欧盟的高级外交官将在位于波罗的海度假胜地魏森豪斯的一座400年历史的城堡庄园会面。

德国外长贝尔伯克在会议前说，这次会议将抵制俄罗斯企图为乌克兰问题分裂世界。她发推文说：“自冷战结束以来，七国集团从未受过如此巨大的挑战。我们从未像现在这样团结一致。”

会议议程的首要问题为乌克兰战争。七国集团领导人上周誓言进一步孤立俄罗斯，包括承诺禁止或逐步停止购买俄罗斯石油。

英国外长特拉斯说，通过向乌克兰提供更多的武器和实施进一步的制裁，对俄罗斯总统普京施加压力是至关重要的。

乌克兰和邻国摩尔多瓦的外交部长也将出席会议。

法国外长勒德里昂说，七国集团必须表明莫斯科是造成全球粮食不安全的根本原因。外交人士说，会议目的是让这七个国家更好地组织起来，为粮食危机找到快速和有效的答案。

美国国务卿布林肯因确诊冠病，不会出席会议。

印度尼西亚外长雷特诺将出席会议讨论粮食安全。印尼目前为二十国集团（G20）轮值主席国。