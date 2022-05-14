俄通胀达20年新高 经济前景蒙阴影

（早报讯）俄罗斯入侵乌克兰以来，面对西方国家不断加强的经济压力，通货膨胀率于4月份再升高，经济前景也蒙上阴影。

中国新闻社报道，据俄罗斯联邦统计局日前披露的数据，俄罗斯4月通胀率同比涨幅达到17.83%。这一数据不仅高于3月的16.69%，还达20年来新高。从月度环比数据看，俄罗斯4月通胀上涨1.56%，3月为7.61%，环比增速有所回落。

自2月下旬乌克兰战争爆发以来，俄物价持续攀高。造成通胀飙升的原因主要源自美西方对俄罗斯经济、金融、能源和贸易等领域的制裁。

制裁令俄罗斯经济环境面临巨大压力。一方面，俄乌冲突持续升级，引发资本市场恐慌情绪，令卢布汇率一度出现暴跌和大幅贬值。另一方面，伴随卢布走弱和外部贸易受限，俄罗斯国内蔬菜、糖、衣服和智能手机等商品物价也出现大幅上涨。这在4月通胀分项数据中也有所体现，包括食品在内的商品通胀出现明显上涨。

据俄罗斯央行预计，本年度物价水平预计上涨18%至23%，考虑到2月底及3月份已出现较大涨幅，预计未来12个月通胀水平将控制在10%至12%的范围内。

尽管俄罗斯央行称当前通胀水平可控，但仍难掩今年俄罗斯经济整体下滑的趋势。据世界银行此前预计，受制裁影响，今年俄罗斯经济将大幅萎缩11.2%。国际货币基金组织也预计，今明两年俄罗斯经济增速将连续出现下降。