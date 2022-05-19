谷歌俄罗斯子公司申请破产

（早报讯）根据俄罗斯官方登记处Fedresur周三（5月18日）发布的消息，美国科技巨头Alphabet旗下谷歌（Google）的俄罗斯子公司已经向有关当局申请破产。

这份报告称，谷歌俄罗斯子公司“正在提交一份打算宣布自己无力偿债（破产）的通知”。

报告也说：“自2022年3月22日以来，这家子公司已经预计自己可能破产，以及无法履行货币义务、支付遣散费、员工报酬和一切在规定期限内必须强制缴付的项目。”

据路透社报道，谷歌没有对此回应置评。

俄罗斯本周二也曾公开表示，虽然俄国接二连三的威胁及开罚单，但是该国并不打算封锁Alphabet的YouTube。他们承认，封锁最后只会导致俄罗斯用户遭受损失，因此应该避免。

目前市场仍不清楚谷歌宣布破产的原因是否和这些罚款有关，但是从去年12月到目前为止，这些罚单总额已经达到72亿卢布（约1亿5663万新元）。这些罚单主要是因为谷歌俄罗斯子公司多次未能删除俄罗斯认为非法的内容所造成的。

路透社称，根据国际文传电讯社的俄罗斯公司Spark数据库显示，谷歌的俄罗斯子公司去年的营业额是1343亿卢布。

Alphabet股价隔夜在美市下跌86.01美元或3.69％，闭市报2248.02美元。