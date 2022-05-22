乌拒绝停火妥协 称俄停火后会加强攻势

（早报讯）乌克兰排除了与俄罗斯达成停火安排的可能性，并强调基辅不会接受与莫斯科达成任何涉及割让领土的协议。与此同时，俄军加大了对乌东部顿巴斯地区的炮击行动。

乌克兰总统顾问兼首席谈判代表波多利亚克周六（5月21日）坦言，基辅已越来越不愿对谈判做出妥协。他说，乌克兰做任何退让只会引发反效果，因为俄罗斯会在停火后加大打击力度。

波多利亚克在戒备森严、窗口和走廊满布沙袋的总统办公室里接受路透社专访时说：“（即使我们让步）这场战争不会停止。它只会暂停一段时间。停火后，俄军就会加强攻势，出动更多武器和军力，纠正战略错误，让军备更现代化，开除一些将领……然后发动更血腥、更大规模的进攻。”

波多利亚克对一些西方国家要求紧急停火的“奇怪”呼吁予以驳斥，他说，这意味着俄军将继续驻守在乌克兰南部和东部的领土。

他说：“这些（俄罗斯）部队必须撤离我们国家，撤离后我们才可能恢复和平进程。”

乌俄和谈已陷入停顿，双方都把谈判停顿归咎于对方。俄方说，它已经完全控制乌南部马里乌波尔市，并持续打击顿巴斯地区，但俄军在其他地区的战斗停滞不前。

波多利亚克说，实现停火只会落入克里姆林宫的圈套，“他们希望在军事方面取得某种形式的胜利。我们目前从西方伙伴所获得的帮助意味着他们肯定无法取得军事胜利。”

波多利亚克说：“我希望欧美强国能够明白，对俄罗斯采取的行动决不能半途而废，因为他们会出现一种‘复仇’情绪，变得更加残忍……一定要把他们彻底打败才行。”