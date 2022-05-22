波兰总统指乌克兰人 有权决定自己未来

（早报讯）波兰总统杜达星期天（5月22日）在基辅告诉乌克兰国会议员，只有乌克兰人有权决定自己的未来。他是俄罗斯2月24日入侵以来第一名亲自向乌克兰国会发表演说的外国领袖。

路透社报道，乌克兰目前已表明，排除与俄罗斯达成停火安排的可能性，并强调基辅不会接受与莫斯科达成任何涉及割让领土的协议。

杜达在乌克兰国会发表演讲时说：“出现令人忧心的声音，说乌克兰应该屈服于俄罗斯总统普京的要求。只有乌克兰人有权决定自己的未来……没有你们参与就不能做出有关你们的决定。”

杜达说，国际社会必须要求俄罗斯完全撤出乌克兰领土。他说：“如果乌克兰因为经济理由或政治野心而被牺牲——哪怕是一厘米的领土，这不仅对乌克兰民族，而且对整个西方世界都将是一个巨大的打击。”

波兰与俄罗斯的关系长期以来一直处于紧张状态。自俄罗斯入侵乌克兰以来，华沙将自己定位为基辅最坚定的盟友之一。波兰强烈主张对俄罗斯实施严厉的制裁，并一直公开表示支持乌克兰成为欧盟成员。杜达说：“在乌克兰成为欧盟成员之前，我不会罢休的。”

杜达曾在4月和立陶宛、拉脱维亚及爱沙尼亚总统在基辅与乌克兰总统泽连斯基见面，呼吁各国对乌克兰增加军援，并要求俄罗斯为俄军在乌克兰的行为负责。