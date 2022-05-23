俄罗斯称冻结谈判是乌克兰的倡议

（早报讯）俄罗斯总统助理兼俄罗斯谈判代表团团长弗拉基米尔·梅金斯基星期天（5月22日）在直播节目上说，俄罗斯从未拒绝最高级别的对话，冻结谈判是乌克兰的倡议。

据报道，梅金斯基说，俄罗斯和乌克兰两国的总统应该会晤以达成最终协议并签署具体条约，“而不是拍拍照片”。

他还说，一个月前，俄罗斯向乌克兰提交了一份条约草案，并就部分原则性立场达成共识。但从那时起，乌克兰方面就没有了继续对话的意愿。

乌克兰总统泽连斯基22日说，他曾经以为有可能通过对话结束冲突，在这个对话中可以与俄罗斯找到许多问题的答案和解决办法。但现在对话面临复杂情况。

泽连斯基认为，乌俄之间肯定会进行对话。但乌克兰不知道对话以什么形式进行，包括是否有调停人，是以大范围形式还是双边形式进行。

乌克兰总统办公室顾问兼首席谈判代表波多利亚克21日说，基辅已“越来越不愿对谈判做出妥协”。他说，乌克兰做任何退让只会引发反效果，因为俄罗斯会在停火后加大打击力度。

波多利亚克说：“（即使我们让步）这场战争不会停止。它只会暂停一段时间。停火后，俄军就会加强攻势，出动更多武器和军力，然后发动更大规模的进攻。”

乌克兰强调，不会接受与俄罗斯达成任何涉及割让领土的协议。

俄罗斯国防部22日发布战况信息称，在过去24小时，俄军使用高精度导弹摧毁了乌军多个指挥所、人力和军备集结区，以及位于顿涅茨克和卢甘斯克的弹药库等。

俄防空部队在顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松州和哈尔科夫州击落了乌军无人机，在哈尔科夫州拦截两枚火箭弹。火箭部队和炮兵部队还摧毁了乌军多个火炮和迫击炮部队的发射阵地。